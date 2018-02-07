В этом году в Минске заварят больше тысячи мусоропроводов

Это сделают в 430 жилых домах, чтобы обеспечить раздельный сбор бытовых отходов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на замдиректора Минского городского жилищного хозяйства Галину Гилевич.

Дополнительно во дворах установят 130 контейнерных площадок. Эти мероприятия реализуют в соответствии с программой по увеличению сбора вторичных материальных ресурсов.

Выступить с инициативой заварить мусоропроводы в своих подъездах могут сами жильцы. Нужно согласие более половины соседей.

В 2017 году на линиях сортировки УП «Экорес» отсортировали 28 тысяч тонн бытовых отходов, в том числе почти 15 тысяч тонн макулатуры и около 9 тысяч тонн стекла.