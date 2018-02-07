Девушек с синдромом Дауна будут готовить в модели

Специалист вдохновилась примером австралийской модели Мадлен Стюарт и запустила в Воложине проект «Особая красота», сообщает nn.by.

Елена Жданюк работает психологом в местном центре социального обслуживания населения и в отделении социальной адаптации и реабилитации людей с инвалидностью города. Среди ее подопечных — молодые люди с инвалидностью, в том числе с синдромом Дауна.

Она решила объединить работу со своим хобби — украшениями Lenok Matylek — и будет рекламировать свои аксессуары на моделях с особенностями.

Помимо съемок, она организовала мастер-класс с первой белорусской моделью с ДЦП Ангелиной Уэльской. Та научила двух участниц проекта — Анну Рай и Анастасию Савчук — держаться перед камерой и позировать.

«Мне хочется сломать шаблонное и нередко стереотипное представление о красоте», — заключила Елена.