Неофициально: двоих подростков в Глуске сбил на машине нетрезвый милиционер

Стали известны некоторые подробности ДТП в Глуске, в котором пострадали двое подростков.

В ночь на 4 февраля в этом районном центре Могилевской области двое 17-летних юношей были госпитализированы после ДТП — их сбил на «Ауди-100» нетрезвый водитель. У одного из пострадавших закрытый осколочный перелом со смещением обеих костей правой голени, у второго — многочисленные ушибы.

Как стало известно БелаПАН из неофициальных источников, ДТП совершил 22-летний участковый Глусского РОВД, лейтенант милиции. В его отношении возбуждено уголовное дело.

«Я комментариев на эту тему не даю, в пресс-службу УВД обращайтесь», — заявил БелаПАН начальник РОВД Игорь Качалов на просьбу прокомментировать действия подчиненного. В свою очередь сотрудники группы информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома, на которых возложена обязанность взаимодействия со СМИ, в течение сегодняшнего дня не отвечали на телефонные звонки.

По информации известного минского блогера Антона Мотолько, сразу после инцидента с сайта глуской милиции исчезла информация об участковом инспекторе РОВД Дмитрии Голубе.

Фото: ГАИ Могилевской области