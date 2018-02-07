Минская милиция задержала студентов из Туркменистана

Парни пытались продавать бриллианты и ювелирные изделия из золота. На них завели уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Граждане Туркменистана 26 и 36 лет учатся заочно в гродненском университете и приехали на сессию с ценностями для продажи. Разрешения на это от Государственной инспекции пробирного надзора Министерства финансов у парней не было.

Их задержали на улице Притыцкого когда они пытались продать десять бриллиантов почти за тысячу долларов.

Оперативники также изъяли золотые ювелирные изделия с бриллиантами и изумрудами, четыре пакета с камнями желтого и белого цвета, слиток из металла желтого цвета.