Капитан теннисной сборной Беларуси: по готовности отдать себя на корте немки похожи на нас

Капитан женской сборной Беларуси по теннису Эдуард Дубров не считает Германию слабым соперником.

Эдуард Дубров, Арина Соболенко и Лидия Морозова. Фото: tennis.by

«Нынешние рейтинги — не показатель. Германия — соперник достойный, многие игроки стояли в топ-50, поэтому мы примерно равны», — сказал Дубров 7 февраля в Минске на пресс-конференции по случаю проведения матча первого круга Мировой группы Кубка федерации Беларусь — Германия (10—11 февраля, «Чижовка-Арена»).

«Мы наблюдали за их тренировками: игроки сбалансированные, подтянутые, физически готовые, дисциплинированные, — отметил капитан. — По готовности отдать себя на корте они чем-то похожи на нас».

По словам Дуброва, за последний год его команда изменилась в лучшую сторону, окрепла, стала получать удовольствие от игры.

На вопрос, не рассматривался ли вариант приглашения в сборную Виктории Азаренко, которая недавно добилась права рассмотрения вопроса об опеке над своим сыном в белорусском суде, капитан заявил: «Что происходит у Вики, я не знаю. Она полгода не играла, а выступления этих девочек перед глазами, их результаты растут. Я не готов кого-то из них заменить».

Арина Соболенко (лучшая спортсменка Беларуси 2017 года по итогам опроса БелаПАН) отметила, что у немок неприятный стиль игры, поэтому матч будет непростым. «За год мы стали сильнее, хочется показывать лучшие результаты», — сказала теннисистка.

«Прошлый год был хороший, и сейчас мы представляем новую, улучшенную версию самих себя. И мы хотим играть еще лучше», — заявила лидер хозяев Александра Саснович.

Капитан немецкой сборной Йенс Герлах назвал белорусскую команду «очень сильной, несмотря на юный возраст». «Ее выход в финал Кубка федерации в прошлом сезоне меня не удивил: на своем корте она играла очень убедительно. Соперника можно назвать фаворитом матча, но мы здесь не для того, чтобы пожать друг другу руки. Мы отдадим все силы, эмоции и постараемся победить», — сказал Герлах, который ранее пять лет работал с российской теннисисткой Анастасией Мыскиной и неплохо говорит по-русски.

Отсутствие лидеров немецкого женского тенниса Ангелики Кербер (9-е место в рейтинге ВТА) и Юлии Гёргес (10) капитан объяснил тем, что первая недавно сменила своих ассистентов и пока адаптируется к новым, а вторая поднялась на самое высокое место в карьере и будет готовиться к следующим турнирам.

Состав белорусской сборной: Александра Саснович (46-е место в одиночном рейтинге ВТА), Арина Соболенко (63-е в одиночном, 195-е в парном), Вера Лапко (129, 100), Лидия Морозова (487, 63).

Сборная Германии прибыла в таком составе: Татьяна Мариа (58, 300), Антония Лёттнер (149, 448), Анна-Лена Фридзам (367, 330), Анна-Лена Грёнефельд (21-е место в парном рейтинге).

Жеребьевка матча состоится 9 февраля. Победитель выходит в полуфинал, где встретится с лучшим в паре Чехия — Швейцария, а проигравший будет бороться за сохранение места в Мировой группе КФ.