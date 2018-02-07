Рядом с рынком «Ждановичи» построят жилой квартал

Жилые дома не выше пяти этажей возведут ближе к улице Тимирязева, школу и детсад — к заказнику.

Сейчас на этом месте находятся продовощной рынок и «Поле чудес». Рядом уже ведется строительство ЖК «Олимпик-Парк» от группы компаний «Тапас» хоккеиста президентской команды Павла Белого.

«Этот участок особенный и требует к себе правильного отношения из-за соседства с заказником «Лебяжий». Поэтому строительство жилья тут предполагается только малоэтажное, не более пяти жилых этажей. Летом 2017 года мы проанализировали территорию, и оказалось, что здесь есть дефицит детских школ и садиков. Поэтому указом президента и было выведено из ландшафтно-рекреационной зоны 3,45 га земли для размещения спортивных площадок для детского сада и школы, а также стадиона. Вся остальная территория будет отведена под жилую многоквартирную застройку, детский сад и школу», — рассказал Tut.by Павел Лучинович, главный архитектор Минска.

Сейчас власти готовятся провести аукцион. Его победитель и запроектирует весь участок. Инвестор должен будет построить жилье. Детсад и школу построят на бюджетные деньги.

Больше десяти лет назад эту территорию — около 30 гектаров — выделили тогда еще гендиректору ООО «Торговый дом «Ждановичи» Евгению Шигалову для строительства парка отдыха «Нескучный сад», аквапарка и отеля. Вместо этого он построил оптовый и розничный рынки, а также автостоянки. На него завели уголовное дело.