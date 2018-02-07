Умер Геннадий Гарбук

7 февраля умер народный артист БССР Геннадий Гарбук. Одному из старейших актеров Купаловского театра было 83 года. О месте и времени похорон артиста станет известно в ближайшее время.

Геннадий Гарбук родился 24 июля 1934 года в деревне Глыбочка Ушачского района. В 1958 году окончил актерский факультет Белорусского театрально-художественного института по специальности «актер драматического театра» (курс народного артиста БССР Дмитрия Орлова). С 1958 года работал в Белорусском театре имени Якуба Коласа в Витебске, с 1962 года — в труппе Купаловского театра.

За роль Василя Дятлика в спектакле «Люди на болоте» по Ивану Мележу в 1966 году Гарбук получил Государственную премию БССР.

Актер много снимался — на «Беларусьфильме», «Мосфильме», «Ленфильме», Свердловской киностудии. Его лучшими картинами стали «Знак беды», «Люди на болоте», «Белые росы», «Черный замок Ольшанский», «Анастасия Слуцкая».

Геннадий Гарбук награжден орденом Дружбы народов, медалью Франциска Скорины, является лауреатом Государственной премии СССР и Беларуси, лауреатом специальной премии президента Беларуси, премии «За духовное возрождение» и Белорусского союза театральных деятелей «Хрустальная Павлинка», сообщает БЕЛТА.