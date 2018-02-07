В Гродно ревнивая дама трижды пробивала спицей колеса автомобиля соперницы

Автомобилистка из Гродно сбилась с ног — кто-то трижды пробивал колеса ее «Доджа». В полном недоумении обратилась в милицию.

Фото: stoexpress.ru

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, оперативные сотрудники начали поиск злоумышленника. Вскоре удалось установить его (а вернее, ее) личность — выяснилось, что во всех трех случаях это были происки приятельницы хозяйки машины. А напакостить подруге побудило чувство ревности — не так давно последняя увела у нее мужчину.

Как рассказал начальник отдела угрозыска Октябрського РОВД Гродно Владимир Волчкевич, отомстить таким образом обидчице посоветовала их общая знакомая. И вот в разное время на протяжении месяца ревнивица украдкой протыкала с помощью спицы все четыре колеса в автомобиле. И, что интересно, продолжала при этом как ни в чем не бывало общаться с подругой.

В отношении «народной мстительницы» возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».