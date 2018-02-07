В Минске пройдет киберспортивный турнир с призовым фондом в криптовалюте

Play2Live (P2L), стриминговая платформа для геймеров и фанатов киберспорта на базе технологии блокчейн, проведет первый в мире кибертурнир с призовым фондом в криптовалюте Play2Live CryptoMasters. Турнир пройдет в в Минске и будет транслироваться на семи языках: английском, русском, китайском, корейском, испанском, португальском и немецком

Турнир Play2Live CryptoMasters по CS:GO пройдет 24-25 февраля в Falcon Arena, где восемь ведущих международных команд (семь приглашенных и одна по результатам открытой квалификации) будут сражаться за главный приз — 100 000 долларов в LUC (Level Up Coin).

«Определенно, это то событие, которое станет важным шагом к дальнейшей интеграции технологии блокчейн в игровую индустрию», — отметил генеральный директор и основатель Play2Live Алексей Бурдыко.

Компания Play2Live стремится объединить технологию блокчейн со стримингом. Главная цель — создать экосистему, в которой каждый участник, включая зрителей, стримеров и организаторов киберспортивных турниров, является частью структуры, которая способствует взаимодействию между пользователями и предоставляет разнообразные способы монетизации.

Play2live предлагает своим пользователям 15 источников дохода. Стримеры могут монетизировать свой контент 11 способами. Зарабатывать также могут и зрители, для чего платформа предлагает пять способов.

Play2Live использует токен под названием Level Up Coin (LUC), который является единственной валютой внутри системы. LUC можно с легкостью конвертировать в другие криптовалюты или фиатные деньги через платежный шлюз/API.

Предпродажа токенов LUC началась 26 января и шла до 6 февраля. На данный момент собрано более 18 млн долларов. Основная продажа LUC начнется 21 февраля и завершится 14 марта.