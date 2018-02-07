Видеофакт. В Москве зверски избили телеведущего программы «Решала»

На телеведущего Владислава Чижова напали, когда он возвращался со съемок, причем нападавшие специально спровоцировали драку, сообщает bloknot.ru.

Издержки профессии, а она у журналиста опасная. Особенно, если ведешь специфическое реалити-шоу «Решала» на телеканале «Че» и помогаешь противостоять мошенникам.

Так что жди, что мошенники когда-нибудь ответят. Что и произошло с «решалой» Владом Чижовым. По окончании съемок Чижов вместе со знакомой возвращался домой. Неизвестные на черном внедорожнике Land Cruiser сначала «подрезали» машину ведущего. Потом один из них подошел к сидящему за рулем Владу и попытался ударить его.

Чижов выскочил из машины и повалил противника. Но в этот момент из внедорожника вышли двое на подмогу товарищу. В руках одного из них была металлическая труба — ею они вырубили телеведущего, а затем той же трубой разбили лобовое стекло его автомобиля.

«Да, произошла такая ситуация. Все в порядке. А с уродами мы еще пообщаемся, — успокоил Чижов своих фолловеров на странице передачи «ВКонтакте».