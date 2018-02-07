Двадцать животных из приютов нашли любящие семьи на выставке «Дорога домой»

14 котов и 6 собак нашли любящих и ответственных хозяев во время благотворительной выставки «Дорога домой», которая была организована общественным объединением защиты животных «Эгида» и брендом кормов для домашних животных Purina. Выставка прошла на днях в минском Дворце детей и молодежи

Каждому новому владельцу были вручены подарки от бренда Purina и предложена бесплатная консультация с ветеринаром.

Не остались без подарков и те питомцы, которые пока еще не нашли свою любящую семью. Весь день на мероприятии работала «Палатка помощи», куда все желающие приносили корма, игрушки, лекарства и прочие необходимые бездомным животным вещи.