БГК и датский «Ольборг» разошлись миром в матче группового этапа Лиги чемпионов

В 11-м туре мужской Лиги чемпионов 7 февраля Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сыграл дома вничью 23:23 (10:12) с аутсайдером группы В датским «Ольборгом».

Положение команд: «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 18 очков (10 матчей; разница мячей 307-273), «Фленсбург-Хандевитт» — 14 (10; 295-275), «Веспрем» (Венгрия) — 11 (10; 293-281), «Киль» — 11 (10; 259-262), БГК — 8 (11; 295-311), «Виве» (Польша) — 8 (10; 286-288), «Ольборг» — 5 (11; 292-315), «Целе» (Словения) — 5 (10; 287-309).

17 февраля БГК сыграет на выезде с «Веспремом», 24 февраля — дома с ПСЖ, 3 марта — в гостях с «Виве».

В плей-офф выходят шесть лучших команд группы (победитель — в четвертьфинал, остальные — в 1/8 финала).