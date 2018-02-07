Запущенный Путиным энергоблок Ростовской АЭС заглох через пять часов

Согласно людской молве, энергоблок №4, торжественно запущенный российским президентом Путиным, не работает и электричество не производит. Как сообщает bloknot-volgodonsk.ru, из-за проблем с турбиной на энергоблоке Ростовской АЭС, одна из ведущих госкорпораций страны — Росатом — оказалась дискредитированной.

Владимир Путин по видеосвязи дал старт вводу в эксплуатацию четвtртого энергоблока Ростовской АЭС. Фото: kremlin.ru

По слухам, турбина, которая вырабатывает электроэнергию под огромным давлением пара, бьющего из реакторной установки, не была отцентрирована как следует.

Владимир Путин торжественно запустил реактор 1 февраля. А уже к вечеру работники АЭС видели, как с клапана четвертого блока был произведен выброс пара. Это происходит, когда блок останавливают — пар выбрасывается в атмосферу, а не продолжает поступать для раскручивания ротора. А вот вторая градирня, напротив, вовсе перестала «дымить» — еще один признак остановки.

Энергоустановка, которая должна была питать Крым, заглохла менее, чем через пять часов. По информации с предприятия, в турбинном цехе была зафиксирована запроектная вибрация. Когда закончатся работы по проверке годности турбины пока не известно. Но это лишь слухи — официальные источники Ростовской АЭС молчат.

Сейчас, по слухам, самым проблемным является даже не четвертый блок станции, а третий, на котором вибрация турбинном цехе еще сильнее, а жара в нем, как говорят, не позволяет летом работать даже на 80% мощности. Это огромные финансовые потери.

Помимо этого люди, близкие к эксплуатационщикам первого блока, поговаривают, что на первом блоке произошла аварийная остановка накануне визита президента. Энергоблок остановился утром 30 января, а удалось запустить его лишь к вечеру.