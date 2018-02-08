Кубок ФИБА. «Цмоки» вышли в 1/16 финала

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Баскетболисты минских «Цмоков», разгромив черногорский «Морнар-Бар», вышли в плей-офф Кубка ФИБА.

Белорусы были сильнее во всех четвертях — 84:45 (22:10, 19:12, 24:12, 19:11).

У нашей команды отличились: Черапович (24 очка + 6 подборов), Саддлер (14 + 6 передач + 5 подборов), Кудрявцев (8), Полещук (5), Кравиш (2 + 7 подборов); Грэй (9), Тростинецкий (7), Мещеряков (7), Семенюк (3), Адамович (2), Салаш (2), Корж (1).

Сегодня пройдет жеребьевка, в ходе которой выяснится соперник минчан по 1/16 финала.


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Тэги: баскетбол БК Цмоки-Минск Город: Минск

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