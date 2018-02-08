Кубок ФИБА. «Цмоки» вышли в 1/16 финала

Баскетболисты минских «Цмоков», разгромив черногорский «Морнар-Бар», вышли в плей-офф Кубка ФИБА.

Белорусы были сильнее во всех четвертях — 84:45 (22:10, 19:12, 24:12, 19:11).

One hell of a performance (84-45) by @TsmokiMinsk earns them their 3rd win in a row, as well as a to the #FIBAEuropeCup Round of 16. https://t.co/uUWdcDArBs pic.twitter.com/GZBkavm4bQ — FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) 7 февраля 2018 г.

У нашей команды отличились: Черапович (24 очка + 6 подборов), Саддлер (14 + 6 передач + 5 подборов), Кудрявцев (8), Полещук (5), Кравиш (2 + 7 подборов); Грэй (9), Тростинецкий (7), Мещеряков (7), Семенюк (3), Адамович (2), Салаш (2), Корж (1).

Аляксандр Круцікаў: Пасля гульні сказаў падначаленым у распранальні, што ганаруся іх дзеяннямі ў абароне! pic.twitter.com/ZojwmSYDdA — Tsmoki-Minsk (@TsmokiMinsk) 7 февраля 2018 г.

Сегодня пройдет жеребьевка, в ходе которой выяснится соперник минчан по 1/16 финала.