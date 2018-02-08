Умер один из отцов современного интернета

Один из основателей всемирной сети, создатель компании Electronic Frontier Foundation Джон Перри Барлоу ушел на 71-м году жизни.

«С разбитым сердцем мы должны объявить, что основатель EFF, дальновидный и постоянно вдохновлявший нас Джон Перри Барлоу спокойно скончался во сне сегодня утром», — говорится в сообщении.

В 1990 году Барлоу стал одним из основателей Electronic Frontier Foundation, организации которая занимается защитой прав пользователей новых технологий связи. Свою миссию Барлоу видел в том, чтобы сделать интернет миром, куда люди могут войти, независимо от расы, вероисповедания и социального положения.

Помимо научных разработок в области интернета, Джон Барлоу известен как эссеист и поэт, пишет lenta.ru.