Пьяный минчанин до смерти забил соседа

Трагедия, о которой сообщили сегодня правоохранители, произошла еще третьего февраля.

Как поведали в милиции, труп 37-летнего минчанина был найден в его квартире. На теле были видны следы побоев, что давало основания считать, что смерть носит криминальный характер.

В ходе расследования оперативно было установлено, что накануне мужчина выпивал с соседом. Между ними возникла ссора, которая переросла в «кулачный бой», в результате которого 52-летний минчанин и убил своего соседа.