Неофициально: выездная сессия CAS удовлетворит иски российских атлетов на участие в Олимпиаде-2018

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По неофициальной информации, выездная сессия Международного спортивного арбитража удовлетворит иски нескольких российских атлетов, которые не были приглашены МОК для участия в зимней олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.

Неофициально: выездная сессия CAS удовлетворит иски российских атлетов на участие в Олимпиаде-2018

Новость об этом была озвучена в эфире Первого канала. Слушания продолжались 2,5 часа. Вышедшие спортсмены, тренеры и адвокат выразили осторожное удовлетворение, заявив, что представители CAS внимательно их выслушали.

Официальная информация о сегодняшнем заседании ожидается в течение 24 часов.


Сюжет: Олимпиада в Пхенчхане

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Тэги: Олимпиада-2018 Город: Пхенчхан

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