Неофициально: выездная сессия CAS удовлетворит иски российских атлетов на участие в Олимпиаде-2018

По неофициальной информации, выездная сессия Международного спортивного арбитража удовлетворит иски нескольких российских атлетов, которые не были приглашены МОК для участия в зимней олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.

Новость об этом была озвучена в эфире Первого канала. Слушания продолжались 2,5 часа. Вышедшие спортсмены, тренеры и адвокат выразили осторожное удовлетворение, заявив, что представители CAS внимательно их выслушали.

Официальная информация о сегодняшнем заседании ожидается в течение 24 часов.