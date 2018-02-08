Макей не понимает, зачем Россия начала «городить огород» на границе

По словам министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, совместная белорусско-российская граница — это «наше общее достояние и ответственность», поэтому здесь «важно доверять друг другу».

«Мы четко и для кого-то нелицеприятно реагируем на односторонние немотивированные шаги, под которые задним числом подверстывается «угроза белорусского безвиза», — заявил Макей в интервью газете «Известия» (опубликовано сегодня на сайте МИД).

Он подчеркнул, что белорусская сторона не устраивала скандала из-за того, что только в 2016 году между Россией и Китаем было совершено 760 тыс. поездок в рамках группового безвизового туробмена: «Все их участники вовремя вернулись? Никто до Бреста не доехал?»

«Наша совместная с Россией граница в последние годы стала предметом постоянных обсуждений на различных уровнях, особенно в контексте введенных российской стороной контрольных мер по отношению к гражданам третьих стран, — отметил дипломат. — В этой связи хотел бы отметить безосновательность утверждений о необходимости усиления контроля на границе в связи с вводом нами пятидневного безвизового въезда для граждан 80 государств. Якобы тем самым мы создали условия для проникновения разных враждебных элементов, причем не только в Беларусь, но и в Россию. Это не так... Российская сторона ввела контроль на совместной границе за год до издания нашего указа № 8, а именно в начале 2016 года… При этом огород начали городить там, где двадцатью годами ранее, в 1996-м, торжественно демонтировали пограничные столбы. И за эти двадцать лет ни одного, еще раз повторю, — ни одного случая, когда через Беларусь в Россию попали бы иностранцы, представляющие угрозу для ее национальной безопасности».

Макей подчеркнул, что Беларусь бережет «нашу границу, наш внешний периметр как общий рубеж Союзного государства».

«Работаем по единому с россиянами списку «запретников». Если от кого-то исходит террористическая угроза, то он в любом случае к вам через нас не попадет — будет у Беларуси визовый режим или безвизовый режим въезда с государством его происхождения», — заявил министр.

По его словам, принцип открытости границы и ряд других важных договоренностей в этой сфере закреплены международными договорами между двумя странами.

«О несоблюдении этих обязательств, а также о рисках ущемления прав белорусских граждан мы и заявляли. Наша озабоченность была услышана. С 1 января 2018 года российской стороной внесены изменения в правила пограничного режима. Белорусским гражданам не потребуется получения пропусков или предъявления каких-либо документов для въезда и нахождения в погранзоне, прилегающей к белорусско-российской границе. При себе, как и прежде, необходимо будет иметь белорусский паспорт», — напомнил собеседник.