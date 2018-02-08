Белорусы проиграли канадцам битву за калийный рынок Китая

Лидером по поставкам калийных удобрений в Китай является Канада. У белорусского производителя второе место.

Так, североамериканское предприятие поставило в Поднебесную 2,35 млн тонн, Беларусь — 1,7 млн тонн. Обе страны нарастили свой экспорт на 58,5 и 43,1 процента соответственно, сообщает ТАСС.

Канадцы получили 541,82, а белорусы — 389,12 млн долларов. Отметим, что первые продавали свою продукцию за 230, а вторые — за 229 долларов.

Ранее Белорусская калийная компания, являющаяся экспортером отечественных удобрений заявляла, что сумела выстроить эффективную систему продаж продукции «Беларуськалия» на внешних рынках.

«Сегодня «Беларуськалий» и БКК — самодостаточный альянс. Тот путь, который мы прошли с 2013 года, не прошел ни один из производителей, ни одна из торговых компаний. Если мы в 2013-м начали свой путь, скажем по-шахтерски, с минусовой отметки, то уже в 2015 году мы были номер один в мире производитель-экспортер калийных удобрения, и мы удерживаем эти позиции сейчас», — заявила руководитель БКК Елена Кудрявец.

В июне минувшего года в Минске с участием Александра Лукашенко прошли переговоры о возможности возобновления сотрудничества с «Уралкалием».

Однако, как отмечают эксперты, такая вероятность крайне низка.

«Пока перспективы такого альянса туманны. Явных экономических предпосылок для его появления именно сейчас не видно, а болезненный характер разрыва отношений с «Уралкалием» в 2013 году все помнят. Поэтому пока калийного картеля, скорее всего, не будет», — считает научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.