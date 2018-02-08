Лукашенко: мы можем улучшить наши отношения с Латвией

По мнению Александра Лукашенко, отношения между Беларусью и Латвией можно значительно улучшить. Об этом он заявил 8 февраля на встрече с главой правительства этого балтийского государства Марисом Кучинскисом.

Фото пресс-службы президента

Лукашенко признался, что ему приятно видеть латвийского премьера в Минске. «Принято считать (по крайне мере, все познается в сравнении с другими нашими соседями), у нас с Латвией хорошие отношения. Но меня не покидает мысль о том, что они могут быть значительно лучше», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что стороны не используют много возможностей для улучшения уровня сотрудничества, поэтому лукашенко назвал визит Кучинскиса «очень желанным и знаковым».

Декларация о принципах добрососедских отношений между двумя странами была подписана 16 декабря 1991 года, дипломатические отношения установлены 7 апреля 1992 года.

Латвия традиционно входит в десятку важнейших торговых партнеров и инвесторов Беларуси, является крупнейшим транзитным коридором для белорусского экспорта в третьи страны.

По данным Белстата, товарооборот между Беларусью и Латвией по итогам 11 месяцев 2017 года составил 397 млн 944,4 тыс. долларов, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Объем экспорта составил 316 млн 592,4 тыс. (на 27% больше аналогичного показателя 2016 года), импорта — 81 млн 402 тыс. долларов (увеличение на 27,4%). Положительное для Беларуси сальдо сложилось на уровне 235 млн 190,4 тыс. долларов.

В Беларуси работают 944 организации, созданные юридическими и физическими лицами Латвии.