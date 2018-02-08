Китайский смартфон опередил iPhone X по мощности

/ Техно
Просмотров: 211 Комментариев: 0

В сервисе AnTuTu протестировали новый смартфон Xiaomi с кодовым названием Polaris. Судя по всему, это модель Mix 2S, которую презентуют в феврале. GSMArena сообщает, что полученный результат гораздо выше, чем у предыдущего рекордсмена — модели iPhone X.

Новый китайский смартфон набрал больше 270 тысяч баллов. У американского конкурента было 226 тысяч. Если распространенный скриншот с результатами теста не подделка — гаджет от Xiaomi станет рекордсменом среди всех мобильных устройств.

На данный момент самыми быстрыми смартфонами на рынке являются iPhone 8, 8 Plus и X на базе шестиядерного процессора Apple A11 Bionic. Xiaomi Mi Mix 2S может стать первым смартфоном с процессором Snapdragon 845. Также у него будет минимум 6 ГБ оперативной памяти. По слухам, эту модель представят, не дожидаясь выставки MWC 2018 в Барселоне.


Другие материалы на эту тему:

Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Тэги: iPhone X Xiaomi Xiaomi Mi Mix 2S AnTuTu

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)