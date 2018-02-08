У Беларуси и России взаимная зависимость в экономике, — Лукашенко

По словам Александра Лукашенко, Беларусь и Россия не без проблем строят свои отношения, но это происходит на уровне глав государств, а не во взаимоотношениях двух народов, заявил Александр Лукашенко, принимая 8 февраля в Минске премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса.

«Это не отношения народа Беларуси и народа России, это отношения двух властей — президента России и президента Беларуси. Если мы порой не умеем что-то строить и налаживать, это нельзя перекладывать напрямую на отношения наших народов», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Лукашенко отметил, что у Беларуси и России взаимная зависимость в экономике. Белорусский народно-хозяйственный комплекс, по его словам, до сих пор очень тесно связан с российским: Беларусь закупает в соседней стране много сырья, чтобы затем произвести у себя товар, пишет БелаПАН.

«На предприятиях в России, у которых мы покупаем товар, работает около 10 миллионов человек. И они от нас в этом плане зависимы: не станем мы покупать комплектующие, металлы, углеводороды у них — это сокращение большое. Поэтому здесь взаимная зависимость в экономике», — сказал белорусский руководитель.

Он также подчеркнул, что в Беларуси «достаточно мощная» экономика. «По разным оценкам, от 75 до 100 миллиардов долларов мы здесь создаем. Результаты экономики, как вы понимаете, должны реализовываться в торговле. Евросоюз и Россия — наш основной рынок», — добавил Лукашенко.