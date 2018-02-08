Бывший глава СФК «Слуцк» получил четыре года колонии с конфискацией имущества

Четыре года колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишение права на пять лет занимать руководящие должности — таков приговор бывшему руководителю СФК «Слуцк» Олегу Караневскому вынес сегодня суд Центрального района столицы.

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Как сообщила помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шельвян, он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 1 ст. 430 (получение взятки), ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 430 (покушение на получение взятки повторно) Уголовного кодекса.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Напомним, о задержании Караневского стало известно 7 сентября. Позже Следственный комитет сообщил подробности этого дела.