В Москве арестовали украинского миллионера

Басманный суд Москвы заключил под стражу гендиректора Индустриального Союза Донбасса Олега Мкртчана, бизнесмена из списка Forbes, сообщает 112.ua.

Обстоятельства преступления пока не раскрывают. Уголовное дело может быть связано с хищением части средств, выданных российскими банками. В СИЗО его заключили до 5 апреля. Защита уже обжаловала это решение.

Forbes оценивал состояние Олега Мкртчана в 780 миллионов долларов. В 2012 году он был на 13-м месте среди самых богатых жителей Украины. В его ИСД входят Алчевские металлургический комбинат и коксохимический завод, а также «Экоэнергия». Он также владел ФК «Кубань», но передал акции команды местным властям.