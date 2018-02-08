В Беларуси ВИЧ-позитивные смогут усыновлять детей

В Беларуси у ВИЧ-позитивных людей появилась возможность усыновлять детей, становиться опекунами, попечителями, приемными родителями и родителями-воспитателями, сообщает Минский областной центр гигиены и эпидемиологии.

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Обновленные перечни заболеваний, при которых нельзя быть усыновителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, опекунами и попечителями, утвержден постановлением Министерства здравоохранения Беларуси № 108 от 15 декабря 2017 года. Документ вступил в силу, пишет БелаПАН.

Ранее список включал «бессимптомный инфекционный статус и болезнь, вызванные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД)», теперь в списке значится «болезни в 3-й, 4-й клинических стадиях, вызванные ВИЧ».

Как сообщила БелаПАН заместитель директора Национального центра усыновления Елена Войтехович, заявлений на усыновление ребенка от потенциальных родителей с положительным ВИЧ-статусом пока не поступало. Она отметила, что при подаче документов на усыновление будущие родители или родитель предоставляют медицинскую справку, в которой указано, что они могут быть усыновителями.

«В справке указываются все пройденные врачи и результаты анализов. Также в ней содержатся данные об имеющихся заболеваниях, при которых усыновление возможно», — сказала замдиректора центра.

Ежегодно в Беларуси усыновляется от 500 до 600 детей, добавила она, и эта цифра уже несколько лет остается стабильной.