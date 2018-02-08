Казахстанский суд возглавили судьи из Британии

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Бывшего Верховного судью Англии и Уэльса лорда Гарри Кеннета Вулфа назначили главным судьей нового коммерческого суда в Казахстане. Помогать ему будут восемь других судей и старших юристов из Британии, сообщает Nv.ua со ссылкой на The Times

Лорд Вулф (на переднем плане справа) возглавил новый коммерческий суд в Казахстане

Этот суд создали вслед за аналогичными судами в Сингапуре, Гонконге, Дубаи, Абу-Даби и Катаре в рамках программы модернизации с участием Международного финансового центра Астаны — его хотят сделать ведущим финансовым центром Центральной Азии.

«Казахстан имеет огромную границу с Китаем и с Россией, и Китай строит новый шелковый путь, который проходит прямо через эту страну. Все это причины, по которым это может пойти на пользу», — сказал Вулф.

Все британские судьи будут использовать британское общее право, что скажет «о независимости суда и квалификации его судей».

В авторитетный состав британских судей и юристов входят сэр Робин Якоб, сэр Стивен Ричардс, сэр Джек Битсон, сэр Руперт Джексон, советники королевы лорд Фолкс, Эндрю Спинк, Том Монтагу-Смит, а также Патриция Эдвардс. Битсон и Джексон вступят в должность, когда уйдут на пенсию из Апелляционного суда в этом и следующем месяце соответственно. Консультативный совет возглавит советник королевы Майкл Блэр.


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Тэги: Казахстан коммерческий суд Астана Персона: Гарри Кеннет Вулф Майкл Блэр

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