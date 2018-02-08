Видеофакт. За этот танец живота россиянку выдворили из Египта

Власти Египта решили выдворить из страны российскую танцовщицу Екатерину Андрееву — правоохранительные органы посчитали, что она танцевала «провокационно» и была без нижнего белья.

Как отмечает bloknot.ru, со ссылкой на «Экспресс газету», российская танцовщица — само совершенство, а как танцует, особенно арабский танец живота — загляденье. За что и поплатилась. Власти Египта приняли решение депортировать красавицу, посчитав что танцует она «провокационно» и в слишком откровенном наряде.

Шестого февраля россиянку, которая известна арабской публике под творческим псевдонимом «Жемчужина», задержали прямо во время выступления в ночном клубе. Местная полиция заявила, что Екатерина вызывающе одета, на ней нет нижнего белья, да и по сцене двигалась так, что разжигала желание мужчин. Как будто мужчины ходят в ночные клубы, чтобы оперу послушать.

Как бы то ни было, но «Жемчужину» отпустили под залог в 280 долларов. Но потом все-таки решили выдворить из страны.