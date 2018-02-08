Белорусских рабочих в Польше стало вдвое больше

В 2017 году польские компании внесли 58 тысяч заявок про намерение взять на работу белорусов — это вдвое больше, чем годом ранее, сообщает Racyja.com со ссылкой на Gazeta Prawna.

Моника Банысь из компании Personnel Service, которая занимается поисками работников для других фирм, считает, что украинцам уже нужно платить столько же, сколько полякам — этим она объясняет рост интереса к белорусам.

Зигмунт Пелус из Центра бизнеса и туризма в Гродно добавил, что в городе и стране резко растет количество агентств-посредников, которые ищут работников в польские компании. В Гродно таких около 20, а в Беларуси — несколько сотен.

Средняя зарплата в Польше — в три раза выше белорусской. Эту страну стали выбирать и те, кто раньше работал в России, потому что там падает уровень жизни.