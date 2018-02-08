В Витебске молодой рецидивист попался на краже из церковной лавки

В Витебске завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего горожанина, обвиняемого в совершении краж.

На снимках -- изъятые у вора серебряные изделия из церковной лавки. Фото: управление СК по Витебской области

Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления СК по Витебской области Светлана Сахарова, трижды судимый за кражи и хулиганство юноша только в августе прошлого года освободился из воспитательной колонии.

В ночь на 13 ноября прошлого года, находясь в подпитии, он проник в церковь, расположенную по улице Чкалова в Витебске. Со стеклянной витрины лавки храма он забрал серебряные изделия — нательные крестики, кольца, цепочки. Кроме того опустошил ящики для пожертвований и похитил выручку. Часть денег, по его словам, потратил на следующий день на приобретение спиртного и сигарет.

После задержания нечистого на руку юноши было установлено, что за несколько дней до кражи из храма он также ночью поживился чужим на территории Чкаловского рынка в Витебске — вскрыв топором автоприцеп «Купава», он похитил из него продукты — консервы, сушеную рыбу и др.

По оценкам следствия, общая сумма похищенного имущества и продуктов питания составила более 4.600 рублей. В ходе обыска в квартире обвиняемого были изъяты украденные им денежные средства и серебряные изделия, а также продукты питания более чем на 4.000 рублей.

Заключенному под стражу молодому человеку предъявлено обвинение по двум эпизодам краж.

«Белорусские новости» сообщали ранее, что в ночь на 6 февраля в Крупском районе был задержан 26-летний мужчина, которого подозревают в ограблении православной церкви в поселке Бобр.