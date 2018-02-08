В Минске «конопляных колядовщиков» приговорили к штрафам от 10 до 30 базовых

Четверых участников «конопляного колядования», которое прошло в Минске 25 декабря, суд Центрального района столицы 8 февраля приговорил к штрафам от 10 до 30 базовых величин.

Руководитель медиаслужбы общественного движения «Дзея» Петр Маркелов приговорен к штрафу в 30 базовых величин (735 рублей), сообщил участник колядования Стас Шашок. Маркелов признан виновным по части 3 статьи 23.34 КоАП (повторное нарушение порядка проведения массовых мероприятий).

Юлия Швабович, Михаил Воронцов и Стас Шашок оштрафованы на 10 базовых величин (245 рублей) каждый.

Как ранее сообщал БелаПАН, никто из участников шествия не смог ознакомиться с милицейскими протоколами, потому что повестки пришли к ним уже после назначенной на 29 января даты визита в милицию.

Участники акции не считают, что нарушили закон, они утверждают, что колядование — это не массовое мероприятие. «То, что было 25 декабря, тяжело назвать акцией, это было обычное колядование. Мы сделали [вместо колядной звезды] стилизованные конопляные листья на палках. Ходили и пели колядную песню «А ўчора з вячора» с небольшими изменениями в тексте, чтобы напомнить людям о том, что существует проблема 328-й уголовной статьи и необходима реформа законодательства. Это было колядование, а не акция, поскольку мы явно не высказывали политических требований, не выкрикивали лозунгов, мы просто ходили и пели. Мы прошли от улицы Октябрьской до универсама «Центральный», а потом на улицу Зыбицкую и вернулись назад, на все ушло около часа», — рассказал Маркелов.

Так проходило «конопляное колядование» в Минске 25 декабря. Фото: belsat.eu

«Конопляное колядование» 25 декабря в центре Минска было организовано инициативой Legalize Belarus. В рамках этой кампании активисты «Дзеі» и белорусского движения международной сети Students For Liberty выступают за реформы в системе регулирования оборота наркотических средств и декриминализацию статьи 328 Уголовного кодекса, которая, по их мнению, предусматривает неоправданно длительные сроки заключения за употребление, хранение и сбыт наркотических веществ.

Фото: belsat.eu