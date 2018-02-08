В Заславле смотритель кладбища и его начальник получили сроки за поборы с граждан

Приговор суда Минского района в отношении должностных лиц унитарного предприятия «Жилищник Минщины», которые обвинялись в получении взяток, вступил в законную силу.

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Как сообщила БелаПАН заместитель начальника отдела прокуратуры Минской области Алеся Жаворонок, установлено, что 42-летний смотритель кладбища и 48-летний начальник участка благоустройства и содержания территории «Заславль» КДПУ «Жилищник Минщины» многократно получали от граждан денежные взятки за содействие в выдаче разрешений на захоронение родственников и резервирование дополнительных участков для погребения на кладбищах вблизи деревни Захаричи и в Заславле.

Деньги от граждан принимал смотритель кладбища. С июня 2016 по февраль 2017 года незаконно полученными денежными средствами он распоряжался по собственному разумению, а с марта 2017-го решил, что пора делиться с начальником участка.

Установлено, что фигурантом получено в качестве взяток 7.420 рублей, а его подельником — 1.130 рублей.

На суде обвиняемые вину полностью признали.

Суд Минского района приговорил смотрителя кладбища к пяти годам лишения свободы, а начальника участка — к четырем годам. Оба в последующем в течение пяти лет не смогут занимать должности, связанные с совершением юридически значимых действий и выполнением организационно-распорядительных обязанностей. С обоих фигурантов в доход государства взыскана необоснованно приобретенная выгода — 7.420 рублей и 1.130 рублей соответственно, а также в качестве дополнительного наказания назначена конфискация имущества.

Как БелаПАН сообщал ранее, фигуранты дела были задержали оперативниками 7 июня 2017 года при передаче им 800 рублей в качестве вознаграждения за благоприятное решение вопроса о выделении трех мест для захоронения на кладбище в деревне Захаричи Минского района.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело за взяточничество. В ходе расследования сотрудники ОБЭП Минского РУВД установили причастность подозреваемых еще к 11 противоправным деяниям. Фигуранты брали мзду за возможность захоронения на подведомственных закрытых кладбищах, а также на подзахоронение умерших на ранее выделявшихся земельных участках, то есть на старых могилах.