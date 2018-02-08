Брестские пограничники задержали гражданина Боливии

Иностранца без белорусской визы обнаружили утром 7 февраля в поезде Москва — Париж. Об этом сообщает пресс-служба погранкомитета.

Нарушителем оказался 44-летний житель Боливии, который сказал, что ехал в Париж как турист.

Задержанного привлекли к административной ответственности. Ему грозит депортация и пятилетний запрет на посещение Беларуси.

«Путешественник из Южной Америки направлялся в столицу Франции. Зачастую легенды таких «туристов» схожи, а их истинная цель — это поиск лучших условий жизни в странах ЕС, но никак не экскурсии по Европе»,— сообщает ГПК.