Брестские пограничники задержали гражданина Боливии
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Иностранца без белорусской визы обнаружили утром 7 февраля в поезде Москва — Париж. Об этом сообщает пресс-служба погранкомитета.
Нарушителем оказался 44-летний житель Боливии, который сказал, что ехал в Париж как турист.
Задержанного привлекли к административной ответственности. Ему грозит депортация и пятилетний запрет на посещение Беларуси.
«Путешественник из Южной Америки направлялся в столицу Франции. Зачастую легенды таких «туристов» схожи, а их истинная цель — это поиск лучших условий жизни в странах ЕС, но никак не экскурсии по Европе»,— сообщает ГПК.
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