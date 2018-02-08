Силы Асада бомбили пригород Дамаска — десятки убитых

Сирийская правительственная авиация нанесла очередной удар по повстанцам. AFP сообщает о 36-ти смертях, Reuters — о 21-м погибшем и 125-ти раненых.

Авиация бомбила шесть населенных пунктов Восточной Гуты, недалеко от столицы страны. Правительственнные военные нанесли удары в районе школы, рынка и мечети.

Войска президента Башара Асада атакуют повстанцев в этом районе четвертый день. В понедельник погибли 30 человек, во вторник — 80, в среду — 26 человек. В числе погибших — минимум 22 ребенка и 21 женщина.

Гражданская война в Сирии началась в 2011-м году. Оппозиция требовала отставку президента, отмену действовавшего с 1962-го года чрезвычайного положения и проведение демократических реформ. За годы конфликта погибли сотни тысяч мирного населения.