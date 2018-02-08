Криптовалюты вышли на третье место по уровню интереса белорусских пользователей в поиске Яндекса

Интерес к теме криптовалют в Беларуси значительно увеличился, сообщает пресс-служба Яндекса.

Первый значительный всплеск количества запросов [что такое блокчейн] и [что такое биткоин] был зафиксирован в Беларуси летом 2017 года, а по итогам декабря тема криптовалют вышла на третье место по уровню интереса в поиске Яндекса.

Однако это не единственные вопросы, которые белорусы задают Яндексу, чтобы разобраться в теме криптовалют. Спрашивают, например, и такое: [где взять биткоин], [что такое биткоины и кому они нужны], [банкоматы, в которых можно приобрести биткоины], [как хранить биткоины на флешке].

Увеличилось и количество более специализированных запросов, которые связаны с заработком с помощью криптовалют. Так, сейчас белорусы спрашивают, [как сделать, чтобы приходило уведомление, когда завис майнинг], [майнинг ферма в кредит], [купить майнинг ферму на куфар], [где купить биткоины в Беларуси], [самая дешевая криптовалюта которая вырастет в цене], [майнинг в домашних условиях есть ли смысл], [купить дешевой криптовалюты].

Если же говорить об интересе к запросам с определенными словами, то активнее всего белорусы ищут словосочетания со словом «криптовалюта». В январе 2018 года белорусы делали приблизительно в 45 раз больше запросов с этим словом, чем в аналогичный период 2017 года. Пользователи хотят найти: курс криптовалют, биржу криптовалют, как купить криптовалюту, майнинг криптовалют и узнать [криптовалюта что это простыми словами].

В 20 раз чаще жители Беларуси стали спрашивать у Яндекса о видеокартах для майнинга и о том, как майнить. Интересно, что делали этот запрос чаще всего уже не в декабре, как было, например, с запросом [что такое биткоин], а спустя несколько недель — в середине января. Так же произошло и с запросом [купить видеокарту]. В целом [купить видеокарту] в поиске Яндекса стали искать в два раза чаще, чем год назад.

Про биткоин пользователи спрашивают у Яндекса в 10 раз больше, чем в начале 2017 года. Белорусы чаще всего делают запросы о курсе криптовалюты, о покупке, о том, как заработать биткоины, сколько он стоит и [что такое биткоин простыми словами].

Запросы с аббревиатурой ICO белорусские пользователи сейчас делают в 5 раз чаще, чем годом ранее. Ищут [проекты ICO], [перспективные ICO] и [сопровождение ICO]. Как и все запросы, связанные с заработком на криптовалютах, такие запросы начали больше делать именно в январе 2018 года.