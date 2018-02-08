Кандидат в депутаты Юрий Ляшенко провел пикет «Светлогорск против строительства завода беленой целлюлозы»

В Светлогорске 8 февраля кандидат в депутаты Гомельского областного совета по Молодежному округу № 57 член Объединенной гражданской партии Юрий Ляшенко провел первый агитационный пикет. Он единственный инвалид-колясочник, который баллотируется в местные советы в Гомельской области.

Акция собрала, по словам кандидата, более полусотни человек. Основные пункты предвыборной программы Ляшенко: безбарьерная среда, экология, защита и поддержка малого бизнеса, вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Горожан больше всего интересовали проблемы строительства «вонючего» завода беленой целлюлозы — от нового китайского производства страдают жители райцентра и деревни Якимова Слобода. Пикет был анонсирован в социальных сетях как «Светлогорск против строительства ЗБЦ».

Поддержать кандидата в депутаты приехали на предвыборный пикет председатель ОГП Анатолий Лебедько и его заместитель Василий Поляков. «Их уже ждал возле моего дома милицейский микроавтобус с зашторенными окнами, пришлось пробираться дворами и партизанскими тропами ко мне», — отметил в комментарии БелаПАН Ляшенко.

«Перед началом пикета мне позвонили из избирательной комиссии и предупредили, что на агитационном мероприятии я якобы не имею права акцентировать внимание участников только на одной проблеме — заводе беленой целлюлозы. Почему — мне не пояснили. Боятся, вероятно, ведь проблема этого предприятия — острая для Светлогорска, люди страдают, а власть — молчок. На наши вопросы, какими именно газами травят людей, ответа мы не получили. Мол, превышения ПДК нет. Но кто измерял, к примеру, уровень меркаптанов? Никто», — заявил кандидат.

По словам Ляшенко, у жителей райцентра он получает поддержку — как член инициативной группы по мониторингу ситуации с заводом, так и сейчас как кандидат в депутаты. «Но люди не верят в честные выборы. Говорят, мы проголосуем за вас, но уйдет ли наш голос туда, куда надо? Я уже имел опыт участия в избирательных кампаниях и не верю в честность и открытость, особенно на этапе подсчета голосов. Но намерен с помощью наблюдателей зафиксировать нарушения на выборах, попытаться улучшить эту процедуру», — сказал Ляшенко.

В Гомельский областной совет депутатов от Молодежного округа № 57 намерен баллотироваться и заместитель прокурора области Владимир Тарасенко. Ранее он был прокурором Светлогорского района.