На похороны сбитого в Сирии летчика пришли десятки тысяч человек

Романа Филипова, который подорвал себя гранатой с криком «Это вам за пацанов», похоронили в Воронеже. По данным МВД, на церемонию прощания пришли более 30 тысяч человек.

Источник: Пресс-служба Минобороны РФ

Самолет Су-25 Филипова сбили боевики-исламисты, воюющие против союзника России Башара Асада. Пилот катапультировался и отстреливался на земле. В Минобороны сказали, что он подорвал себя, будучи тяжело раненым.

Исследовательская организация Conflict Intelligence Team опровергает заявление российской стороны, что Филипов совершал мирный патрульный облет и настаивает, что у Филипова была боевая задача и незадолго до того, как его самолет сбили, он нанес авиаудар.

Путин посмертно присвоил летчику звание Героя России.