Украинцы планируют закрыть конкурента МАЗ

Корпорация «УкрАвто» готова законсервировать производство на Запорожском автомобильном заводе из-за недостатка заказов, сообщает Нromadske.ua.

«Сейчас ЗАЗ пытается искать любые заказы — выпускать непрофильную продукцию, ведет переговоры о сборке тракторов корейской фирмы LS. Но, если в ближайшее время ситуация не изменится, единственным выходом действительно будет консервация производства и прекращение существования в Украине автомобилестроительной отрасли как таковой», — сообщили в пресс-службе корпорации.

В 2008 году бренд был №3 на украинском рынке и занимал почти 6 процентов всех продаж. В 2017 году на заводе сделали меньше 2-х тысяч автомобилей при проектной мощности в 150 тысяч. Спад производства продолжается уже 9 лет подряд. Задолженность предприятия — более 130 миллионов долларов.