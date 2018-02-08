Гостиницы Минска заполняются на 45%

О загруженности столичных отелей сообщает БЕЛТА со ссылкой на Управление бытового и гостиничного обслуживания.

«Основными потребителями услуг столичных средств размещения являются иностранные гости — более 70%. В 2017 году по сравнению с предыдущим выросла средняя продолжительность пребывания в отеле, она достигла 2,2 суток. Рост произошел в том числе благодаря внедрению безвизового режима для прибывающих через аэропорт», — сказал начальник управления Юрий Натычко.

Он уточнил, что для увеличения загрузки, гостиницы прибегают к спецпредложениям и скидочным акциям, дифференциации цен.