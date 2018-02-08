В Дагестане поймали похитителей сабли Надир-шаха стоимостью миллион долларов

В Дагестане следователи завершили сбор доказательств вины двух жителей республики, которые украли ценные исторические экспонаты из музея Кубачинского художественного комбината. Главным из них оказалась сабля, принадлежавшая легендарному завоевателю XVIII века Надир-шаху, стоимостью миллион долларов.

Фото: urkarakh.ru

Как сообщает портал eg.ru со ссылкой на «Вести Кавказа», летом прошлого года грабители умудрились вскрыть бронированную дверь хранилища и украсть более 80 раритетов. Особенное внимание воры проявили к оружию — взяли шесть сабель, три кинжала, и в довесок — посуду и старинные ювелирные украшения. И, вероятно, даже не подозревали, что среди награбленного есть клинок такой баснословной стоимости,.

Надир-шах Афшар правил Ираном с 1736 года — всего 11 лет, но успел создать целую империю — от Кавказских гор до Индии.

Экс-директор Кубачинского худкомбината Саид Нинанов рассказал порталу «Иран сегодня», что цена на саблю иранского монарха может достигать на черном рынке миллиона долларов, но продать этот артефакт в Дагестане невозможно — здесь просто нет коллекционеров, готовых отдать такие деньги.

Впрочем, грабителей это уже не касается — они находятся под арестом в ожидании суда.