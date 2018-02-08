10 февраля в Минске пройдет «Детская Олимпиада»

10 февраля в минском торгово-развлекательном центре «Титан» пройдет «Детская Олимпиада». Молодые семьи с детьми смогут бесплатно пройти тематические мастер-классы и спортивные задания, а победители получат ценные подарки.

«Детская Олимпиада» приурочена к старту зимних Игр в Пхенчхане. Для семейного праздника подготовили тематическую площадку на 1000 «квадратов». Вся территория будет разделана на зоны активностей, посвященные олимпийским видам спорта. Посетителей также ожидают музыкальный концерт, научное и кулинарное шоу.

Самым интересным событием «Детской Олимпиады» станут спортивные задания. Всем желающим предложат проявить навыки хоккеиста, попробовать себя в фигурном катании и пройти мастер класс по футбольному фристайлу. Кроме того, можно будет поиграть в теннис, баскетбол и волейбол.

Дети смогут заняться гимнастикой и каратэ, а заодно покататься на самокатах. Кульминацией праздника станет детский забег на беговелах.

«Детская Олимпиада» пройдет 10 февраля с 12:00 до 15:00 часов на втором этаже ТРЦ «Титан».