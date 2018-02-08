Видеофакт. Как американка добилась самой тонкой талии в мире

Диана Ринго из Калифорнии после родов поправилась, и, чтобы муж не потерял к ней интерес, решила ходить по 23 часа в корсете, уменьшив таким образом талию с 68 на 45 см.

Как сообщает bloknot.ru со ссылкой на Максимонлайн Дело в том, что Диана два года назад родила двойняшек и ощутимо поправилась. Тогда ей было 36 лет, и она твердо решила заняться своей талией, чтобы не потерять сексуальную привлекательность. Сказано — сделано. Упорства ей не занимать, поскольку она — офицер военно-морского флота, хоть и отставной. Закупила корсеты и с тех порт ходит в них по 23 часа. Час без корсета — это время для упражнений и душа.

Очень скоро талия и правда уменьшилась с 68 до 45 см, но привычка носить корсет так и осталась. В шкафу у Дианы уже 45 корсетов стоимостью около двух тысяч долларов.

Фото и видео: Barcroft TV