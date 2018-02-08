Видеофакт. Оперативники погранслужбы обнаружили в Мозыре почти 300 кг насвая

Сотрудники оперативного подразделения органов пограничной службы пресекли 8 февраля распространение крупной партии некурительного табака. Был задержан и хозяин зелья — 27-летний гражданин Беларуси.

Как сообщает ГПК, недавно, в конце 2017 года, молодой человек уже задерживался пограничниками в Добрушском районе — в 12 километрах от белорусско-российской границы. Тогда он пытался провезти в рейсовом автобусе «Москва — Мозырь» 120 кг насвая.

На этот раз при осмотре принадлежащего наркокурьеру металлического контейнера, стоявшего на берегу Припяти, в нем были найдены 290 кг насвая. Он был расфасован в 29 мешков по 10 кг каждый с этикеткой «Биогумус» и, похоже, готов к дальнейшему распространению.

По информации оперативников, наркотическое вещество приобреталось в России и нелегально ввозилось на территорию Беларуси.

Задержанный передан сотрудникам мозырской милиции для дальнейшего разбирательства.