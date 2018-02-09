Семашко: в январе наши НПЗ понесли убытки на сумму более 35 млн долларов

/ Экономика
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По словам вице-премьера белорусского правительства Владимира Семашко, за первый месяц текущего года оба отечественных нефтеперерабатывающих завода понесли убытки: «Нафтан» — 25 млн долларов, Мозырский НПЗ — 12-13 млн.


Первый раз в году. В Беларуси повышены цены на автомобильное топливо

Как отметил чиновник 8 февраля на заседании совета концерна «Белнефтехим», даже повышение с 8 февраля цен на автомобильное топливо на две копейки кардинально ситуацию для предприятий не меняет, так у Беларуси нет собственной нефти в таких объемах, да и цена на топливо «существенно ниже, чем в России».

Касаясь темы модернизации нефтеперерабатывающих предприятий, Семашко отметил, что в целом все идет по графику. По его словам, без модернизации невозможно говорить о конкурентоспособности нефтеперерабатывающих производств.


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Тэги: нефтепереработка убытки Персона: Владимир Семашко

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  • Не потому. А потому что кормчий половину 2017 года не платил России за газ. (Как лает белорусская борзая? Газ! Газ! Газ!) В ответ Россия урезала поставки нефти. Вот теперь те миллиардные убытки и вылезли боком. Но семашки опять хотят их покрыть за наш счёт.
  • Не потому. А потому что кормчий половину 2017 года не платил России за газ. (Как лает белорусская борзая? Газ! Газ! Газ!) В ответ Россия урезала поставки нефти. Вот теперь те миллиардные убытки и вылезли боком. Но семашки опять хотят их покрыть за наш счёт.
  • Особенно умиляют аргументы, которые приводятся для того, чтобы подготовить народ к новым ценникам на топливо. Твердят их как мантры и ничего нового не придумывают. Еще месяц назад разбирали эти "аргументы": https://zaprauka.by/articles/blog_article/detail/151/