Лукашенко вручит госнаграды и ценные подарки передовикам АПК

Александр Лукашенко примет участие в торжественной церемонии чествования тружеников агропромышленного комплекса. Награды будут вручены по итогам прошлого года. Таким вот образом белорусские власти заменили некогда традиционный праздник «Дожинки».

Фото пресс-службы президента

Мероприятие, участие в котором примут более 400 человек, пройдет в столице.

Ожидается, что глава государства выступит перед передовиками и вручит им госнаграды и ценные подарки, среди которых автомобили БелДжи и телевизоры.

Как ранее сообщалось, Лукашенко своим указом наградил 63 представителей АПК.

В частности, как сообщалось, ордена и медали присвоены за «многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие агропромышленного комплекса, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, достижение высоких производственных показателей».

В числе награжденных орденом Отечества III степени тракторист-машинист КСУП «Нива-Барсуки» (Кировский район) Александр Петранков, председатель СПК «Доропеевичи» (Малоритский район) Василий Юхимук.

Орденом Почета награждены в том числе водитель РУП «Учебно-опытное хозяйство Белорусской государственной сельскохозяйственной академии» Виктор Василевич, генеральный директор СОАО «Коммунарка» Иван Данченко, директор ОАО «Горкилен» Виталий Евтихович, министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

Большое число представителей АПК награждено медалью «За трудовые заслуги». Ряду работников присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки Республики Беларусь» и «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь».

По словам главы Минсельхозпрода, Беларусь планирует в этом году продать за границу сельхозпродукции на 6 млрд долларов.

В конце прошлого года Лукашенко подписал указ № 436 «О страховании урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы в 2018 году».