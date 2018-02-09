В Тверской области задержан находившийся в розыске мошенник из Беларуси

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Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Осташковский» задержали 41-летнего гражданина Беларуси.

Белорус был объявлен в межгосударственный розыск за совершение мошенничества в особо крупном размере.

Как сообщили в УМВД по Тверской области, беглец скрывался в деревне Городец Осташковского района.

«В настоящее время мужчина водворен в следственный изолятор. Решается вопрос об экстрадиции», — отметили правоохранители.


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Тэги: розыск мошенничество Город: Тверь

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