В Тверской области задержан находившийся в розыске мошенник из Беларуси

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Осташковский» задержали 41-летнего гражданина Беларуси.

Белорус был объявлен в межгосударственный розыск за совершение мошенничества в особо крупном размере.

Как сообщили в УМВД по Тверской области, беглец скрывался в деревне Городец Осташковского района.

«В настоящее время мужчина водворен в следственный изолятор. Решается вопрос об экстрадиции», — отметили правоохранители.