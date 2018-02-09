Молодой минчанин на Свислочи провалился под лед и утонул

В белорусской столице на реке Свислочь под лед провалился мужчина. Увы, спасти его не удалось.

Трагедия, по данным Минского городского управления МЧС, произошла вечером в четверг, восьмого февраля. В 19:31 на пульт дежурного поступила информация, что на реке возле дома 32 на проспекте Независимости , мужчина провалился под лед.

Прибывшие на место происшествия работники МЧС извлекли мужчину из воды в бессознательном состоянии. После реанимационных мероприятий была констатирована его смерть.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Погибшему на вид около 30 лет.