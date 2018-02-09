Настя Рыбка записала видео, где подтвердила групповое изнасилование на яхте

Скандал с якобы имевшим место групповым изнасилованием на яхте российского олигарха Олега Дерипаски набирает обороты.

Настя Рыбка выложила на своей странице в социальной сети видеообращение, в котором поблагодарила Алексея Навального, рассказавшего историю о ее «приключениях» с Олегом Дерипаской и вице-премьером российского правительства Сергеем Приходько.

Белоруска заявила, что теперь она сможет рассказать всю правду, что происходило с ней.

Более того, она предложила олигарху жениться на ней: «Хочу, чтобы Олег решил, как именно мы будем разбираться с вопросом. Вижу два варианта. Либо он на мне женится, и я не потеряю честь и достоинство, либо я пишу заявление на изнасилование. Я буду добиваться, чтобы он и его друг пришли на программу «Пусть говорят» и ответили за свои поступки».

Напомним, один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный опубликовал 8 февраля новое расследование Фонда борьбы с коррупцией, где фактически обвинил высокопоставленного чиновника правительства во взятках.