Настя Рыбка записала видео, где подтвердила групповое изнасилование на яхте

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Скандал с якобы имевшим место групповым изнасилованием на яхте российского олигарха Олега Дерипаски набирает обороты.

 

Мы сами лепим себе мужчин. Вы не задумывались о том, что человек, влюблённый в нас, нам всегда приятен? Тоже самое работает наоборот. Когда мы пробрасываем парням фишки на влюбление - они меняются. Начинают вести себя правильно, преображаются. Вливают в вас энергию. И вначале не приглянувшийся человек становится очень даже) Хотя есть поверье, что мастер, для того, чтобы влюбить в себя жертву, всегда немного влюбляется сам;) Разрешайте себя любить- оно того стоит) #lesleyteam #настярыбка

Публикация от Настя Рыбка (@nastya_rybka.ru)

Настя Рыбка выложила на своей странице в социальной сети видеообращение, в котором поблагодарила Алексея Навального, рассказавшего историю о ее «приключениях» с Олегом Дерипаской и вице-премьером российского правительства Сергеем Приходько.

Белоруска заявила, что теперь она сможет рассказать всю правду, что происходило с ней.

Более того, она предложила олигарху жениться на ней: «Хочу, чтобы Олег решил, как именно мы будем разбираться с вопросом. Вижу два варианта. Либо он на мне женится, и я не потеряю честь и достоинство, либо я пишу заявление на изнасилование. Я буду добиваться, чтобы он и его друг пришли на программу «Пусть говорят» и ответили за свои поступки».

Напомним, один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный опубликовал 8 февраля новое расследование Фонда борьбы с коррупцией, где фактически обвинил высокопоставленного чиновника правительства во взятках.

 


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Тэги: групповое изнасилование секс-скандал откровения Насти Рыбки Персона: Настя Рыбка Олег Дерипаска Сергей Приходько Алексей Навальный

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  • групповое изнасилование- модный нынче способ зарабатывания бабла! Смешно слушать... А чего ты делала- то на этой яхте ? Думала, что за фривольное поведение в ладоши хлопать будут? На что хотела- на то и налетела. Головой думать нужно , а не тем местом ,что пострадало. ( Еще вопрос- пострадало ли)