Арест подозреваемых в экономических преступлениях должен носить исключительный характер, — Сукало

Заключение под стражу подозреваемых в экономических преступлениях должно носить исключительный характер, заявил председатель Верховного суда Валентин Сукало в интервью газете «Советская Белоруссия», опубликованном 9 февраля.

По его словам, «уже есть соответствующие наработки, которые вскоре будут внесены в уголовное законодательство».

«Верховный суд в плане этих изменений настроен достаточно радикально. Хотя и сегодня у нас осуждение к лишению свободы по экономическим составам преступлений составляет только 11%, но я думаю, что есть возможность сократить и этот показатель. Кроме того, важно изменить и подход к избранию меры пресечения для подозреваемых в экономических преступлениях. Заключение под стражу, на мой взгляд, должно носить исключительный характер», — сказал Сукало.

Говоря о возможности смягчения уголовного наказания в целом, председатель Верховного суда отметил возможность введения в законодательство понятия уголовного проступка.

«Эта новация обсуждается в России и уже введена в Казахстане. Верховный суд инициировал рассмотрение этого вопроса в Беларуси, и вскоре на правовом совете при президенте будет обсуждаться возможность введения понятия «уголовный проступок» в наше законодательство. Такой статус могла бы получить часть мелких, незначительных преступлений, которые бы следовало изъять из уголовного и административного кодексов. Не знаю, как будет воспринята эта идея, но я считаю, что она является одним из путей дальнейшего совершенствования уголовно-правовой политики в стране», — подчеркнул Сукало.

По его словам, криминогенная обстановка в стране такова, что принятие этого решения не повлечет каких-либо серьезных правовых последствий, пишет БелаПАН.

«Взгляните на цифры: тяжкие и особо тяжкие преступления составляют только 14% от всех совершенных. Преступления, не представляющие большой общественной опасности, — 21%, менее тяжкие — 65%. Вот такая структура преступности плюс ее хорошая динамика (ежегодное сокращение на 5-6%) позволяет сегодня идти по пути смягчения уголовной ответственности. Ведь даже мелкое, незначительное преступление, за которым следует обвинительный приговор, влечет сегодня очень серьезные последствия для человека, связанные с судимостью и различными правовыми ограничениями. А уголовный проступок предполагал бы все-таки осуждение человека государством, но без судимости и иных последствий. В конечном счете такой подход привел бы к снижению криминализации общества в целом», — считает председатель Верховного суда.

Ранее глава Комитета госбезопасности Валерий Вакульчик заявлял, что гораздо важнее посадки бизнесмена в тюрьму возмещение ущерба, причиненного действиями такого человека.