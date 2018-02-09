Лукашенко объяснил, почему лучших работников аграрной отрасли награждают в феврале

В Беларуси и впредь будут бережно хранить красивую традицию — отмечать праздник урожая. Об этом Александр Лукашенко сказал 9 февраля на торжественной церемонии вручения государственных наград лучшим работникам аграрной отрасли.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Много лет мы подводили итоги работы сельчан осенью, празднуя «Дажынкі». Эта традиция в несколько видоизмененном, но очень полезном и прагматичном плане продолжается и сейчас. Мы чествовали лучших тружеников полей. Издревле именно они считались главными кормильцами своего народа, поэтому и оставались единственными героями этого торжества до сегодняшнего дня. Мы и впредь будем бережно хранить эту красивую традицию — отмечать праздник урожая», — цитирует Лукашенко пресс-служба главы государства.

Но, по его словам, «пришло время расширить круг его участников и провести более масштабные мероприятия, посвященные итогам работы всех сфер АПК».

«На февраль выбор пал не случайно. К этому времени уже известно, кто как сработал в отрасли во всех регионах. И самая пора готовиться к весенне-полевым работам», — пояснил президент.

Лукашенко подчеркнул, что «только труженики села знают истинную цену вложенного в землю труда». И, несмотря на то, что на помощь аграриям пришли индустриальные и научные достижения цивилизации, «труд земледельцев по-прежнему остается одним из самых напряженных и тяжелых».

«В страду нет места праздникам и выходным. Земле надо отдать столько времени и сил, сколько она потребует. Их не измеришь ни светом дня, ни усталостью. Земля проверяет каждого, на что он способен. Заберет все внимание, но и отдаст больше, если относиться к ней с заботой», — сказал Лукашенко.