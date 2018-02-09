Красно-зеленое сердечко стало символом акции «За любимую Беларусь!»

Объявлен старт всебелорусской акции «За любимую Беларусь!», которая будет проходить в течение года.

Как сообщили в БРСМ, который является организатором акции, символом ряда мероприятий является красно-зеленое сердечко.

«В феврале одной из традиций молодежи является поздравление с Днем всех влюбленных, — отметили в организации. — Любовь к родителям, детям, семье, своему городу и поселку, к своей Родине — эти добродетели являются основными составляющими в укладе взаимоотношений между людьми, основой существования любого общества».

Отмечается, что в рамках реализации проекта у молодежи будут прививаться чувства «патриотизма, гражданского самосознания, общечеловеческих ценностей, уважения к традициям истории и культуры народа, расширение сферы общения молодежи в совместной деятельности».